Postituses seisab, et 9. septembril oli 12-aastane tüdruk oodanud Tartus Atlantise bussipeatuses bussi, et koju sõita.

Just seal hakkaski üks vanem meesterahvas tütarlapsega kahtlast juttu ajama, mida neiu suutis osaliselt telefoniga lindistada. «Mida peab üks mees tegema, et sind saada?» oli tüdruku ema sõnul too mees tütrelt küsinud.