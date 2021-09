Uues kohtingusaates osalenud noored tegid suhte pühapäeval Facebookis ametlikuks. Kuigi Carole ja Kevini teadaandele on reageeritud rohkem naerunägude kui laikidega, kinnitab Kevin, et see pole nali. «Ei tee nalja. Me oleme juba ammu rääkinud, aga nüüd sai asi lõpuks ametlikuks,» vastab noormees Elu24-le.