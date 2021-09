GALERII ⟩ Haapsalu Kuursaali tantsuplats pandi õõtsuma nagu linnahalli katus

Haapsalu Nostalgiapäevad on üks legendaarne üritus, kuhu tulevad kokku nostalgitsejad üle Eesti. Igaüks on valinud endale meelepärase kümnendi, mille järgi end ajastutruult riietada.

Tundub, et kostüümide kandmine andis inimestele niivõrd palju julgust, et rihm lasti nii lõdvaks kui veel vähegi sai. Alkoholi voolas peol ojadena nii kõrist alla, põrandale kui ka kõrval viibinud inimestele kaela. Rahvast oli väga palju, et tantsida tuli külg külje kõrval ja polegi ime, et üks pisike naisterahvas sai peapesu poole liitri õllega.