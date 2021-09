Sisulooja Kristina Pärtelpoeg avaldas, et nagu paljudel sisuloojatel, on tema Instagrami postkast pidevalt sõnumitaotluseid täis ning teemad, millega naise poole pöördutakse, on täiesti seinast seina. Samuti satub sõnumisaatjate sekka ka neid, kes jubedalt targutada sooviksid.