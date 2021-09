VIDEO ⟩ Odavast dokfilmist tekkinud vandenõuteooriad 11. septembri kohta ei ole ka aastaid hiljem kadunud

USA meedia kirjutab, et viimase 20 aastaga on rünnakute kohta läinud liikvele kümneid vandenõuteooriad, millest osa said hoogu juurde 2000-dollarise eelarvega dokumentaalfilmist. Filmi mõju kestab seni hoolimata sellest, et meedia ja teadusuuringud on enamiku teooriatest ümber lükanud.

Dylan Avery vandenõufilm «Loose Change» jõudis vaatajateni 2005. aastal. See esitab rajud, kuid lõpuni tõendamata väited, et rünnakute taga on tegelikult USA valitsus ja Al-Qaeda oli vaid suitsukate. Avery üritas näidata, et New Yorgi Maailma kaubanduskeskuse (World Trade Center, WTC) kaksiktornidesse lennanud lennukid ei suutnud torne piisavalt kahjustada, et need oleksid seetõttu puhkenud tulekahjude ja kuumuse tagajärjel varisenud.