24-aastane Carol Leiste säras sel nädalal «Kättemaksukontoris» sekretär Girtel Kaarmetsa rollis. TV3 uudistetoimetuses assistendina töötav Carol rääkis Elu24-le, kuidas sattus kaamera tagant teleekraanile ning milliseid katsumusi võtteplatsil ette tuli. Selgub, et juba esimene võttepäev jättis neiu terveks suveks karkudele!

Carol Leiste on TV3 toimetuses «Seitsmeste uudiste» assistent, sotsiaalmeedia toimetaja ja abikäeks mitmetes teleprojektides. Teletöö on tema suur kirg, kuid kes ei ihkaks aeg-ajalt ka kaamera ette. Carolit võis näha «Kättemaksukontori» 26. hooaja esimeses osas sekretär Girtel Kaarmetsa kehastamas.

«Eelmise aasta novembris hakkasin ühel õhtupoolikul mõtlema, et ma pole juba mõnda aega end kaamera ees proovile pannud, et võiks ju uurida ja vaadata, kas keegi kuskil otsib kedagi,» meenutas Carol. Juba järgmisel hommikul plaanis ta ühendust võtta «Kättemaksukontori» režissööri assistendiga, et oma võimalusi uurida.