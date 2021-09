Statistika aga paljastab, et kui möödunud ja ülemöödunud aastal oli ühe seenehooaja jooksul (juulist oktoobrini) kokku üle Eesti umbes 50 seenelise otsingu, siis tänavu aasta on rekordiline. Üksnes viie nädalaga on laekunud 74 teadet metsa eksinud seenelistest, millest 28 viimase üheksa päeva jooksul. «Kõik on õnneks elus ja terved,» sõnas Politsei-ja Piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.