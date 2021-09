GALERII ⟩ Lauljatar Heleza pidutses sünnipäeval Zevakini ja Elvisega

Sünnipäevalaps ütles Elu24-le, et peo teemaks oli disco city ehk diskolinn. See selgitab ka piduliste särtsakaid kostüüme ja retrohõngulisi soenguid! Lauljatari sõnul läks pidu külalistele täiega peale. «Külaliste sõnul polnud aastaid nii vahvat pidu peetud, emotsioonid olid laes,» kirjeldas Heleza.

Instagramis kiitis lauljatar, et tal on sõpradega tõsiselt vedanud. «Aitäh kõigile, see aasta oli uskumatu ja tean, et uus tuleb veel uskumatum,» lubas ta.