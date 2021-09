JÕUD EI RAUGE ⟩ Ironmanile üks-null teinud Luisa Rõivas võtab ette Tallinna maratoni

Ironman 70.3 finišijoone ületamisest on Luisal möödas pea kuu aega ja tunded on siiani positiivsed. «Olen hetkel mõtetes sealmaal, et maagiline 7.03 aeg tuleks järgmisel aastal alistada ja siis võime rääkida, kas täispikk Ironman on mõistusevastane või tehtav,» kirjutas ta Instagrami postituses.

Luisa vastas oma jälgijate põletavatele küsimustele – kuidas tal vahepeal läinud on, kas ta teeb endiselt sporti ja kas entusiasmi veel jagub? «Entusiasm ei ole langenud, sporti teen ikka ja mõtlen vaikselt ka uutele väljakutsetele. Samaks on jäänud ka süümepiinad nende päevade ees, mil spordile puhkehetke olen andnud,» mõtiskles ta.

Augusti ja septembrikuu on muusik veetnud suuresti jooksutrenni tehes. «See on minu nõrgim lüli triatlonil. Ja üldiselt ongi nii, et kuna triatlonis on kolm ala, siis seda nõrgemat külge iseendas peaks kindlasti silmas hoidma ja treenima. Seda ma siis hetkel ka teen,» jätkas Luisa.

Tema järgmine proovikivi on Tallinna maratoni poolmaratoni jooksmine. «Miks? Sest olin kindel, et ma ei ole võimeline Ironmanil seda 21 km joostes läbima, kuna ujumine ja ratas on ka ees. Aga ma jooksin. Ja nüüd otsustasin, et tahaks teada, mis oleks minu aeg poolmaratonil, kui ma ei ole ette tohutut pingutust teinud,» sõnas ta. Luisa soovitab soojalt kõigil ilusaid ilmasid nautida, kuniks neid veel jagub.