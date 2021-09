Telesarja «Suure paugu teooria» staar lahutab oma ebahariliku abielu

Tänaseks lõppenud telesarjadest «8 lihtsat reeglit minu teismelise tütrega kohtamiseks» ja «Suure paugu teooria» tuntud Kaley Cuoco lahutab oma abielu Karl Cookiga.

2018. aasta juunis abiellunud paar tegi lahutuse teatavaks ühise avaldusega, vahendab USA Today. «Vaatamata sügavale armastusele ja austusele üksteise vastu oleme jõudnud arusaamale, et meie praegused teed viivad meid eri suundades,» teatasid nad.

Nad lisasid, et mingit viha või vaenulikkust nende vahel ei ole: «Oleme teinud selle otsuse koos üksteist austades ja silmas pidades.» Cuoco ja Cook (koos alumisel pildil) lisasid, et rohkem detaile nad oma lahutuse kohta ei avalda.

Elu24 vahendas 2019. aasta augustis, et Cuoco ja Cook olid oma abielu algusaastal teinud omapärase valiku. Nimelt ei olnud toona juba üle aasta abielus olnud paar ühise katuse alla kolinud. «Me ehitame oma unistuste maja,» põhjendas otsust Cuoco ja lisas, et nad plaanisid just selles majas oma elu veeta.

«Meil on väga ebaharilik abielu, ma tean,» nentis näitlejanna ja lisas, et nad elavad Cookiga eri kohtades ega näe üksteist iga päev. Cuoco jaoks oli oluline, et neil mõlemal oleks ruumi.

2020. aasta kevadel kolisid Cuoco ja Cook lõpuks oma unistuste majja. «Oleme nii elevil, aga me ei ole seal veel ööd veetnud,» rääkis näitlejanna möödunud aasta aprillis. Ta tegi veel nalja, et nüüd kokku kolides on ta abikaasaga viimaks püsisuhtes. Tundub aga, et 2016. aastal kohtunud Cuoco ja Cooki abielule kokku kolimine hästi ei mõjunud.