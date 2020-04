VIDEO ⟩ Autodest kümnete tuhandete dollariteni: USA juutuuber üllatas fänne eriti lahkete kingitustega

Nädala alguses palus mees enda jälgijatel anda teada koroonakriisi hammasrataste vahele jäänud inimestest. Arvati, et Dobrik saadab teiste staaride eeskujul inimestele veidi raha, ent mees sai hakkama hoopis suurema žestiga.



«Olen saanud palju sõnumeid koroona poolt mõjutatud inimestelt ja see sakib ning ma tõesti tahtsin leida viisi abiks olemiseks. Lõin käed EA-ga (videomängude tootja Electronic Arts - toim.) ja seda me just tegimegi,» lausus David Dobrik värskes videos.

Dobrik on varemgi teinud oma sõpradele ja fännidele äärmiselt heldeid üllatusi, kuid midagi sellist pole tema vaatajad veel varem näinud. Dobrik kinkis oma jälgijatele iPade, Xboxe, PlayStationeid ja isegi uusi autosid. Osade suunas lennutas mees lendavaid taldrikuid, mille põhja kleebitud raha, ja mõningatel õnnetus saada isegi rahatšekk kümnele tuhandele dollarile! Videost on näha, et juutuuber kirjutas välja nii palju tšekke, et ühel hetkel said need lihtsalt otsa.