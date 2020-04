VIDEO ⟩ Külastajatest tühjaks jäänud Aafrika safariparkide omanikud kardavad salaküttide pealetungi

Aafrika 12,4 miljardi dollarilist looduspargitööstust on tabanud seisak. «Ma ei taha kõlada liiga dramaatiliselt, aga olukord on katastroofiline,» rääkis CNN-ile Brave Africa kaasomanik Patrick Wo.

Brave Africa teine omanik ja giid Tabona Wina ütleb, et Covid-19 on turismisektorile suurt mõju avaldanud. «Praegu ei toimu midagi. Kõik pargid ja tuurid on kinni pandud,» sõnas Wina.

Wo kinnitusel kaasnevad aga sulgemisega veel kõrvalmõjud, mis ei mõjuta ainult turismisektorit.

Brave Africa lõpetas tuuride tegemise märtsis kohe pärast seda, kui koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kuulutati Botswanas välja eriolukord.

CNNiga rääkinud safariparkide omanike sõnul on suurimaks ohuks ja mõjutajaks just salaküttimine.

«Mida rohkem me oleme ka ise looduses, seda rohkem saame me loomi salaküttide eest kaitsta,» rääkis Wina ja lisas, et ajal, kui tuurid toimuvad ja autod sõidavad piirkonnas ringi, on ka salaküttidel keeruline tegutseda ning küttimiste arv püsib madalal.

«Nüüd on meil aga suur maa-ala, kus Aafrika loomad küll rahulikult elavad, kuid keegi ei saa nende turvalisust tagada ega hoida neil silma peal. See annab ka salaküttidele suurema võimaluse agressiivsemalt loomi küttida ja sisuliselt vabad käed tegutsemiseks ilma, et keegi neile vastu hakkaks,» selgitas Wo.

Broneeringute kadumine kahjustab ka looduskaitsealaseid jõupingutusi, kuna osa neist fondidest toetab loomade heaolu programme.

Paljud ei mõtle praegu ka sellele, et 2020. aasta lõpus või 2021. aastal safarile minna.

«Kõik, mida te praegu teha saate on see, et te lubate endale parimat interneti teel pakutavat võimalust külastada mõnda loomaparki,» lisas loomapargi üks kaasomanikke Kelly Wo.

Omanikud loodavad, et sellised veebiplatvormid nagu explorer.org või WildEarth kutsuvad inimesi rohkem loomade vastu huvi tundma ja sütitavad neid annetusi tegema.

«Djuma on koht, kust on safaride otseülekandeid tehtud ja on huvitav, et Covid-19 eelsel ajal koosnes keskmine vaatajaskond umbes 200 kuni 2500 inimest. Kuid kaks ja pool nädalat hiljem oli meie vaatajaskond tõusnud umbes 13 500 inimeseni,» rääkis Djuma Game reservuaari juhataja Michael Girardin.

Wina sõnul ei tohiks inimesed safarile mineku mõttes loobuda. «Koroonaviirus on ajutine, meil on olnud enne viiruseid, mis on tulnud ja läinud,» selgitas Wina.

«Mida te praegu teha saate on see, et otsite üles korjandused, mille eesmärgiks on metsiku looduse toetamine. Ükskord, kui pandeemia on läbi ja te hakkate oma järgmist puhkust planeerima, minge nendesse kohtadesse,» lisas Kelly Wo.