HA-HA ⟩ Ameerika jalgpalli draftivalimisel jäi kaamerasilma ette superklubi treeneri «potil istuv» poeg

«Seda et, meil on küsimusi,» kommenteeris Sportsnet.

Kui peatreener Vrabeliga kaamerasilma ees koos seisnud inimene pani tähele, et jama on majas, ei suutnud ta naeru kinni hoida, kuid üritas vetsus toimetavale noormehele ikkagi märku anda, et too ukse kinni paneks.

Hiljem selgus, et tegemist on Vrabeli poja Tyleriga, kes mängib ameerika jalgpalli Bostoni ülikooli võistkonnas. Vrabel selgitas pärast New York Postile, et poeg istus tegelikult toolil ning kuna tal olid jalas lühikesed püksid, siis võis ekslik mulje jääda, et noormees istub püksata poti peal.