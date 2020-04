VIDEO ⟩ Nigeerias sünnitas 68-aastane naine kaksikud

68-aastane Margaret Adenuga rääkis koos 77-aastase abikaasa Noah Adenuga ga, et paar oli juba ammu lapsi soovinud, ent neil õnnestus see alles neljanda kehavälise viljastamise protseduuriga, vahendas CNN.

«Olen unistaja ja olin kindel, et see meie konkreetne unistus saab teoks,» rääkis pensionipõlve nautiv endine aktsiaaudiitor.

Haigla avalikustas uudise alles hiljuti, et anda emale aega kosuda ja uute ilmakodanikega harjuda.

Imikud ilmale aidanud dr Adeyemi Okunowo ütles, et haiglas oli ema vanuse tõttu terve raseduse aja kohal spetsiaalne meeskond, kes jälgis raseduse kulgu.

«Eaka naisena ja esmakordselt emaks saamise puhul oli see kõrge riskiga rasedus, lisaks ka veel asjaolu, et ta ootas kaksikuid. Kuid me suutsime tema raseduse viia eduka lõpuni,» selgitas Okunowo.