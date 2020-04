VIDEO ⟩ Maailma erinevates paikades korraldatakse nakkuse saamiseks koroonapidusid

Näiteks Saksamaal ja Suurbritannias plaanitakse dokumenti neile, kes on Covid-19 tervenenud ja ei ohusta enam teisi. Nad saavad selle tõendi abil minna tööle tagasi ja jätkata tavapärast elu. Töökohtade taasavamine aitab majandusel taastuda, teatab iltalehti.fi.

Lisaks arendatakse erinevaid nutitelefonide rakendusi, milles on samuti dokument inimestele, kes on põdenud Covid-19 ja tervenenud. Politsei peab inimesi kontrollima ja telefonis olev dokument näitab, et paranenud inimestel on õigus liikuda.

Selline kontrollimehhanism on ühiskonna seisukohalt loogiline.

Samuti on inimesed huvitatud kiiresti immuunsuse saamisest, sest kui ollakse liiga pikalt karantiinis, võivad teised saada paremad töökohad, kui firmad hakkavad taas inimesi palkama.

Koroonaviirusega nakatumiseks korraldatakse maailma erinevates paikades koroonapidusid. Info pidude kohta levib sotsiaalmeedias ja sinna kutsutakse vähemalt üks inimene, kes on saanud koroonaviiruse diagnoosi. Tavaliselt on pidudel mitu koroonaviirusega inimest.

Saksamaa on üks neist riikidest, kus korraldatakse koroonapidusid. 20–30-aastased noored, kes neid korraldavad, ei kuulu ametlikult riskirühma. Nad jagavad selle kohta infot sotsiaalmeedias, eelkõige Facebookis ja Twitteris.

«Selliste pidude korraldamine on äärmiselt ohtlik, sest lõpptulemus on ettearvamatu,» sõnas Saksamaa Lepizigi viroloogiainstituudi juht Uwe Gerd Liebert väljaandele Frankfurter Allgemeine.

Koroonapidudel osalejad arvavad, et teevad ühiskonnale teene. Nad saavad nakkuse, haigestuvad kergelt ja paranevad, tõstes enda arvates sellega kogu rahvastiku immuunsust.

Patsiendilt võetud veri, mille uurimine näitas, et tal on koroonaviirus. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Viroloog lisas, et pidutsevad noored kiirendavad koroonaviiruse levimist, mitte ei takista seda.

«Koroonaviirusel on peiteaeg ja enne, kui pidutsenutel ilmnevad sümptomid, võivad nad nakatada kümneid inimesi, kaasa arvatud oma vanemad, õed-vennad, sõbrad, vanavanemad ja veel palju teisi. Koroonapeod on egopeod, sest neil osalevad noored ei arvesta teistega,» sõnas Leibert.

Saksamaal on saanud koroonaviiruse diagnoosi üle 153 000 inimese, viirushaigusse on surnud rohkem kui 5500 inimest ja paranenud on ligi 96 000 inimest.

Sama trend on ka Ameerika Ühendriikides, kus noored loodavad pidudel saada koroonaviiruse nakkuse.

«Mu tütar üpib Harvardi ülikoolis majandust. Ta on seisukohal, et temavanused noored peaksid korraldama Covid-19 pidusid, et viirushaigus läbi põdeda ja saada immuunsus. Kui nad on tervenenud, saavad uuesti õppima ja tööle hakata, turgutades sellega raskes seisus majandust,» sõnas Michele Barry väljaandele New York Times.

Barry töötab Stanfordi ülikooli tervishoiuinnovatsiooni keskuses ning on koroonaviiruse ja viirushaiguse levimisega hästi kursis.

USAs on koroonaviirus diagnoositud 890 000 inimesel, viirushaigus on võtnud elu 50 300 inimeselt ja paranenud on ligi 83 000 inimest.

Arstid tegelemas viirushaiguse Covid-19 patsiendiga. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Koroonapidusid korraldatakse ka Ühendkuningriigis, Hollandis, Taanis, Prantsusmaal, Hispaanias ja veel mitmes Euroopa riigis, kuid ka Kanadas ja Lõuna-Ameerika riikides.

Nakatumispeod ei ole uus idee. 1960.–1970. aastatel nakatati lapsi meelega tuulerõugetega, viies nad nakatunud lastega mängima. Tuulerõuged läbipõdenutel tekkis immuunsus. Täiskasvanutel kulgevad tuulerõuged raskemalt kui lastel ja nad võivad selle tagajärjel surra.