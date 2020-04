Michael Jordan korvpallitähtede õhtutest: kokaiin, marihuaana, naised

Jordan liitus Chicago Bullsiga aastal 1984. Ühel õhtul läks kollanokk, siis 21-aastane profihakatis meeskonnakaaslasi otsima. Leidnud hotellis üles õige toa, koputas ta uksele ning pidi enne sisenemist selgitama, kes ta on. Ta lasti tuppa, kuid seal avanes vaatepilt, milleks Jordan valmis ei olnud.

«Nad ütlesid: «Oh õnneks, see on ju vaid rookie, kõik on okei.». Astusin sisse, terve meeskond oli seal. Ma polnud elu sees midagi sellist näinud. Toas oli kokaiini, marihuaanat, naised,» kirjeldas Jordan.