MUREPILVED PARADIISI KOHAL ⟩ Prints Harry tunneb «koduigatsust» ja Meghan Markle kardab, et mees hakkab elumuutvat otsust kahetsema

Allikate kohaselt on Meghan Markle (38) mures oma abikaasa pärast, kel on «suur koduigatsus» ja «kes on hädas» kohanemisega USAs.

Daily Star Online kirjutas möödunud nädalal, et kuninglikud eksperdid kardavad, et Harry (35) tunneb end Los Angeleses «ebakindlalt».

Meghan ja Harry jätsid märtsi lõpus elu Kanadas ja kolisid Los Angelesse. Aprilli alguses jõustus ametlikult ka nende lahkumine kuninglikust perekonnast, mis tähendab, et nad loobusid täielikult Sussexi hertsogipaari tiitlist ning ei sõltu enam finantsiliselt riiklikest vahenditest.

Prints Harry, Meghan Markle ja poeg Archie külas Lõuna-Aafrika Vabariigi peapiiskopil Desmond Tutul. 2019. FOTO: Scanpix/AFP

Veidi pärast seda, kui paar oli Los Angelesse kolinud, hakkasid levima kuuldused, et Harryl on raskusi uue eluga kohanemisel.

Uue info kohaselt tuli Harry koduigatsus Meghanile suure üllatusena ning endine näitleja on nüüd abikaasa pärast väga mures.

Paari lähikondlane rääkis ajakirjale OK! asjast lähemalt: «See võib olla kõige keerulisem katsumus, millest nad on pärast abiellumist pidanud üle saama.»

«Harryl on koduigatsus ja see üllatas Meghanit väga, sest just tema (prints Harry - toim) arvates oli kolimine algusest peale ainuõige otsus.»

«Meghan on väga toetav ja proovib teda aidata nii, kuidas oskab.»

Allika sõnul on prints Harry jaoks muutunud kõik. «Harryle tundub ilmselt, et kõik, mis on talle kunagi tuttav olnud, on muutunud. See on uus elu ja isegi professionaalsel tasandil on tegu suure muutusega, arvestades seda, kui palju inimesi on seotud nende eraeluga ja võtmetähtsusega otsuste langetamisega.»

«Meghan on mures, et kuninglikust perest lahkumine ja sellega seonduv stress on Harryt mõjutanud.»

«Ta ei tundu enam olevat nii enesekindel nende otsuses teha asju omal moel.»

«Ta igatseb killukesi oma vanast elust – kindlat rutiini, oma sõpru ja loomulikult ka igapäevast suhtlust oma perega.»

Allika sõnul on Meghan ka mures, et nad võivad seda elumuutvat otsust kahetsema hakata. «Ta elab läbi seda, mida kogevad paljud inimesed, kes on langetanud mõne elumuutva otsuse - tema puhul on tegemist lihtsalt palju suurema asjaga.»

«Meghan on mures, et kui Harry ei hakka langetatud otsusesse positiivsemalt suhtuma, hakkavad nad seda otsust väga kahetsema,» lisas paari lähikondlane.

Briti kuninglik pere: kuninganna Elizabeth II, prints Charles, Camilla, Cornwalli hertsoginna, (tagareas on prints Harry ja Meghan Markle) ja prints William ja Catherine, Cambridge'i hertsoginna 2020. aastal. FOTO: Scanpix/REUTERS

Märtsis kirjutas Elu24, et Meghan meenutas väidetavalt Harryle enne selle otsuse langetamist, kes tema perekond tegelikult on. Kuninglik ekspert, kes on Meghanit ja Harryt jälginud juba aastaid, sõnas, et Meghan «sundis» Harryt otsust langetama.

«Minu allikas avaldas, et Meghan esitas oma mehele karmi ultimaatumi: «Archie ja mina oleme sinu pere»,» sõnas ta.

Ekspert lisas, et prints Harry lootis leida viisi, kuidas siduda oma kuninglik pärand sooviga olla vabam, kuid Meghan veenis teda, et muud võimalust pole ja sundis teda ühe vahel valima.

«Ta (Harry - toim) on veetnud kolm kuud ennast veendes, et ta tegi õige otsuse,» lisas ekspert. Samas lisas ta, et vaatamata kõigele oli lahkumine nende ühine otsus.

English selgitas, et nende otsust mõjutas ka see, et prints Harry ja prints Williami suhted jahenesid pärast seda, kui Harry süüdistas oma vanemat venda selles, et «ta pole Meghani suhtes toetav».

Väidetavalt tundis prints William «ebamugavust» Harry uue elustiili osas ja leidis, et asjad Meghaniga liiguvad liiga kiiresti edasi.

Asja tegi hullemaks seegi, et väidetavalt olevat Meghan kurtnud, et Williami abikaasa Kate Middleton oli «külm» ja temast «mitte huvitatud».