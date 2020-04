VIDEO ⟩ Lõuna-Carolina pere leidis aiast hiiglasliku alligaatori, kes grilli ära lõhkus ja sabaga aknale koputas

Sea Pines 'i elamurajoonis elava Lossadade pere sõnul sattus alligaator, kellele nad panid nimeks Suur George , nende koduaeda esmaspäeval, vahendas The Island Packet.

Siiski ei olnud alligaatori nägemine pere jaoks midagi uut, sest seal piirkonnas on ringi uitavad alligaatorid tavaline nähtus.

«Me näeme neid igapäevaselt, kuid mitte kunagi ei tule nad tagaaeda, et kõik segi lüüa,» rääkis Fernando Lossada ja lisas, et see oli uus tase.