VIDEO ⟩ Veneetsia kanalis nähti meduusi ujumas

Itaalia bioloog Andrea Magnoni märkas hiljuti Veneetsia kanalis, kus vesi on puhtaks muutunud, meduusi ujumas ja tegi sellest video, teatab time.com. Bioloogi teatel ujus millimallikas San Marco väljaku lähedases kanalis, olles vees selgelt näha.

Veneetsia on muutunud vaikseks ja puhtaks, kuna kohalikud liiguvad vähe väljas ja seal ei ole alates märtsi algusest turiste. Kanalitel ei ole enam ka paadi-, jahi- ja gondliliikust, mille tõttu on sinna tulnud mitmeid loomi.

Bioloog Magnoni uurib, millised liigid Veneetsia vetes on, sest tavapärases lärmis ja saastunud vees ei ole neid näha.

Meduus ehk millimallikas on teatud ainuõõssete suguline arengujärk ehk põlvkond. Meduus on vagiilne ehk vabalt liikuv/hõljuv. Meduusid tekivad harilikult polüüpide pungumise teel.

Meduusi keha on läbipaistev ja see koosneb kausjast või kellukjast kummikust ning kõlgust. Kummiku servaosadest lähtuvad kõrverakkudega varustatud kombitsad. Üksnes väheste meduuside, näiteks portugali sõjalaevukese kõrverakud on inimesele ohtlikud.