ÜLLATUSBEEBI ⟩ Duši all lapse sünnitanud teismelisel polnud rasedusest aimugi

Noor naine jagas oma uskumatut lugu sellest, kuidas ta sai oma rasedusest teada alles sünnituse ajal, vahendab Daily Star.

Telesaates «The Today Show» rääkis Amber videosilla vahendusel, et märkas küll, et tema kõht oli pisut suurem, kuid arvas, et tegemist on lihtsalt paari lisakiloga.

«Mu kõht oli ainult natuke suurem. Ma arvasin, et see on lihtsat söömisest tulnud,» selgitas Austraaliast Cairnsi linnast pärit neiu.

Amberi sõnul polnud tal ka ühtegi rasedusega kaasas käivat sümptomit ja ka tema menstruatsioon oli regulaarne.

Noore naise sõnul sai ta aru, et hakkab sünnitama, kui nägi duši all olles verd.

Õnneks oli Amberi kihlatu Blairdon Nicol (20) kodus ning aitas lapse ilmale tuua. «Ma sain aru, et midagi on lahti, kui kuulsin vannitoas kohutavat röögatust,» sõnas Blairdon.

Noormees lisas ka, et ei suuda seda siiani päriselt uskuda. «Kuskil ajusopis mõtlen ikka, et kas see kõik on ikka päriselt? Kas see kõik on uni? Kas ma magan veel?»