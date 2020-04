MARU VÄRK ⟩ Grete Paia võttis uue singli muusikavideo jaoks appi supertegija «Borissi»

«Kõlab klišeena, ent üle väga pika aja tunnen tõesti, et selle träki näol on tegemist 110% minuga, nö minu uuema soundi, energia ja vibe'iga ning need paar aastat eneseotsinguid, eelkõige just muusikuna (samas ka naisena), on justkui vilja kandnud – vähemalt mu enda jaoks, mis lõppkokkuvõttes, ma usun, on ju kõige olulisem.» Grete loodab, et seda muutust tajuvad ka tema armsad kuulajad.