TOP 5 ⟩ Kodumaised teleseriaalid, mille eluiga jäi ebaõiglaselt lühikeseks

Kevadhooaeg hakkab vaikselt otsi kokku tõmbama, et teha ruumi suvele. Kahjuks juhtub vahel nii, et mõni värskem teleprojekt ei elagi oma esimest puhkust üle ja sügishooajal vaatajad neid naasmas ei näe. Nii on juhtunud näiteks alljärgnevate teleprojektidega – millist sina kõige enam taga igatsed?