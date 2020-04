INSTAHITT ⟩ Hulljulged Itaalia tennisetüdrukud käisid katuseid mööda

⚠️ TENNIS E BALCONI . 🎾 Vittoria #Oliveri e Carola #Pessina del Tennis Club Finale Ligure hanno ideato un modo “singolare” di allenarsi . #Sportitalia #TennisclubFinale

A post shared by Sportitalia TV (@sportitalia_official) on Apr 19, 2020 at 10:07am PDT