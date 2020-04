USKUMATU ⟩ 90ndatel oma õpilasega sadu kordi maganud naisõpetaja saadeti alles sel aasta kohtu ette

Hagis väidetakse, et Wood saadeti küll aastaks halduspuhkusele, kuid pärast seda lubati naisel õpetajana jätkata, mis viis omakorda hageja ahistamiseni.

Kohalikud haridusametnikud algatasid küll Woodi suhtes juurdluse pärast seda, kui teda nähti üht õpilast mänguväljakul agressiivselt jälitamas ja kooli direktor lubas tüdruku vanematele, et Wood vallandatakse.

Kohtutoimikutest selgub, et Wood julgustas tüdrukut end usaldama. Hageja jaoks oli taoline sõprus õpetajaga oluline, sest tüdruk arvas, et tema elus on vähe inimesi, keda ta tõeliselt usaldada võib.