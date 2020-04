TRAAGILINE ⟩ Enam kui 100 kasulast kasvatanud paar suri kopsuhaigustesse kuuajase vahega

Barbara Newell ning tema abikaasa Alan hoolitsesid orbude eest 36 aastat. Paaril oli endal kolm last ning isegi kaks lapselapse-last. Need kasvasid aga koos enam kui saja lapsega, kellest mõned vajasid lihtsalt turvalist paika, mõned olid raske puudega.

Jude sõnul ei saa nad vanemaid isegi korralikult leinata. «Teame, et paljud on tohutult häiritud, et oma haigete lähedastega koos ei saa olla,» sõnas Jude. Ta hoolitseb praegu koos abikaasaga ka oma 17-aastase kasuõe eest. Raske puudega õde on kasvanud ta vanemate hoole all 2-aastasest saati.