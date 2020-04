Elu24 teeb Läti lembelaulik Chris Noah kontserdist otseülekande

25-aastane artist Chris Noah, kes peenetundeliselt kombineerib indie-rokki tänapäevase popiga, andis täna välja uue EP «Distance». Oma siidise hääletämbri, kaasahaaravate meloodiate ja tõsielulise lüürikaga on Chris jõudnud kodumaiste raadioedetabelite tippu, nüüd on ta aga valmis maailma vallutama.

Chris Noah on olnud muusikaga seotud varajasest noorusest saadik – ta isa on muusik ning ema lauluõpetaja. Enda sõnul oligi kodune keskkond aluseks protsessidele, mis ta muusikani tõid. Kuigi nooruses arvas Noah, et ei soovi muusikaga tõsisemalt tegeleda ning keskendus hoopis spordile, avastas ta kitarrimängu enda jaoks taas olles 17-aastane. 20-selt salvestas nooruk oma vennaga esimese singli «Had It All»«, mis kujunes koheseks hittlooks.