Ansambel Dramamama avaldas pärast kaheksa aastat kestnud pausi uue albumi

Viimastel aastatel on bändiliikmed olnud n-ö kaugsuhtes, sest ansambli kitarrist ja asutajaliige Laur Joamets kolis 2013. aastal Ameerika Ühendriikidesse, Nashville'i kus on oma muusikukarjääri jätkanud erinevate tuntud ja auhinnatud artistide ridades (Sturgill Simpson, Drivin N Cryin, Laura Reed).

Bänd reisis 2018. aasta sügisel Nashville'i Laurile külla, kus salvestati kolmas stuudioalbum «Uphill Battle». «Kogu see koos veedetud aeg oli mulle äärmiselt oluline. Mu esimene bänd tuli mulle Nashville'i külla ja me tähistasime mu 30ndat juubelit ja samal ajal tegime tööd,» räägib kitarrist Laur Joamets. «Tänu sellele plaadile, leidsin ennast võõras keskkonnas uuesti üles. Minu meelest on see parim Dramamama plaat!»