OSALE FILMIS ⟩ Eesti režissöör teeb kriisiajast omamoodi dokumentaalfilmi

Paar nädalat tagasi sai Eestis alguse dokumentaalprojekt «Räägi ära», mis kutsub inimesi jätma oma isolatsiooniaja tunnete kohta anonüümset sõnumit automaatvastajale.

Idee ja projekti autor režissöör Marta Pulga sõnul võib olla ju inimesi, kes ei ole viimaste nädalate jooksul kellegagi rääkinud ja just sealt tekkis tal ka mõte see kõik filmiks muuta.

«Võibolla ajavad lapsed hulluks, aga seda ei tundu kohane kusagil mujal välja öelda. Kõnepost annab võimaluse oma tundeid anonüümselt jagada justkui võõrale või baarimehele, ilma et keegi sind hukka mõistaks,» rääkis Marta Pulk Elu24-le.

Pulk lisas, et filmitegijad loodavad, et selline lisavõimalus annab inimestele vabaduse end avada ning pakub sel kriitilisel ajal tuge.

Dokumentaalprojekti korras loodi Telia abiga telefoniliin, millele vastab automaatvastaja ning helistaja nime ega telefoninumbrit ei salvestata. Jäetud sõnumid leiavad aga kasutuse dokumentaalfilmis, mis jutustab loo meie kollektiivsest üksiolekust.

«Ajakirjandus talletab toimuvat olukorda praegu päevakohaselt ja päevakajaliselt, jagab vajalikku infot ning hoiab kursis aset leidvate sündmustega. Filmitegijana aga vaatame kriisiolukorra ajatuid aspekte nagu maailma muutumist ja selle sees üksiolemist,» selgitas Pulk.

«Kui Eestis liin avati ja esimesed kõned laekuma hakkasid, pöördusin ma sõpradest filmitegijate poole üle maailma ning üheskoos avati sõnumite jätmise võimalus ka teistes riikides,» rääkis projekti režissöör Marta Pulk.

Dokumentaalprojekti rahvusvaheliseks nimeks sai «Tell me».

Tänaseks on telefoniliinid üles seatud lisaks Eestile ka Inglismaal, USAs, Prantsusmaal, Saksamaal, Kanadas, Brasiilias ja Kolumbias. Lähipäevil peaks liin avatama ka Argentiinas.

«Ehkki erinevad riigid on nii piirangute, pandeemia kestuse kui haigestumiste hulga poolest väga erinevates kohtades, on inimesed üle maailma leidnud lohutava võimaluse oma kriisiaja tunded tummale telefoniliinile ära rääkida,» sõnas Pulk ja lisas, et tühjus pärast tooni on see koht, kuhu jätta need tunded, mida mujal välja öelda ei oska.

Sõnumitest pannakse Pulga sõnul kokku dokumentaalfilm, mis maalib portree meie ühisest üksindusest üle maailma.

«Mitmel moel on meie praegune olukord nagu kino. Mingil põhjusel valime me võimaluse koguneda võõraste inimestega pimedasse tuppa. Pöörame oma pilgud ekraanile, et leida kosutust ja eriti praegusel ajal ka võimalus unustada muu maailm enese ümbert. Igaüks on üksinda, ent üheskoos usaldame me end ümbritsevat pimedust,» tutvustas Pulk ühe projektis kaasa lööva inimese mõtteid.

Projektiga seotud filmitegijad Marta Pulk, Rupert Clague, Tanya Marar, Micah van Hove, Sonja Ortiz, Quentin Lazzarotto, Kevin Zayat, Sebastian Lopez Borda, Tom Hamburger, Brett Pedersen, Natalia Trcina, Pablo Radice, Agustin Barrutia, Lucia Valdemoros ning Rodrigo Babtista kohtusid omavahel kaks aastat tagasi Peruu Amazonases, kus osalesid filmikorüfee Werner Herzogi meistriklassis.

Nüüd on nad oma loomingu kokku sidunud loomaks filmi meie kollektiivsest üksindusest.

«Ajal, mil pandeemia joonistab maha piire, on eriti oluline tunda oma ühendatust läbi kultuuri ja kunsti. Jutustada lugusid, mis ühendavad inimesi sõltumata kultuuriruumist ja võimaldavad ühiseid kogemusi. Olgu see kinoekraanil, teleris, sülearvutis või nutiseadmes - kui ekraanil süttib valgus, on meil luba rännata tunnike tunnete maastikul ja sõltumata filmist, mida vaatad, lahkuda teistsuguse inimesena,» kirjeldas Pulk.

Kuidas osaleda?

Sõnumeid saab jätta helistades numbril 656 5005, kõne on Telia, Elisa ja Tele2 võrgust helistades tasuta.

«Oleme igas riigis seadnud sisse erinevad kõnepostkastid. Lihtne anonüümne kõne, kuhu saate jätta oma mõtted, tunded, ülestunnistused või mis iganes, mis neil päevil sünnib,» lisas Pulk. Kõik teated, mis neile jäetakse, on täiesti anonüümsed.