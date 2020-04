VIDEO ⟩ Kaitsekostüüm ei ole tänapäeva leiutis, seda kasutasid juba keskaja katkuarstid

Maailmas on koroonapandeemia, nakatunud on üle 2,4 miljoni inimese ja viirushaigusse on surnud üle 170 000 inimese. Viirushaiguse Covid-19 patsientidega kokku puutuvad medtöötajad kannavad kaitsekostüüme, et mitte nakatuda, kuid kaitsekostüümid ei ole tänapäeva leiutis, vaid neid tunti juba varem.