KURB UUDIS MUSASÕPRADELE ⟩ Positivus Festival jääb sel suvel ära!

«Tegemist on hädaolukorraga, millega puutume kõik esimest korda kokku. Lühikese ajaga on maailm täielikult muutunud. Ajal, mil inimesed võitlevad kõige olulisema - inimelu - eest, kogevad kõik meist erinevaid raskeid hetki. Selle avalduse kirjutamine on kõige raskem asi, mida oleme 13 festivaliaasta jooksul pidanud tegema, sest peame teatama, et 2020. aasta suvel Positivus Festivali ei toimu,» avaldasid ürituse korraldajad Facebooki vahendusel.