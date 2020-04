«Oleme otsustanud, et risk on selleks liiga kõrge,» kommenteeris otsust Saksa politiik Markus Söder .

«See teeb kurvaks ja sellest on väga kahju,» lisas ta.

2019. aastal saatis Oktoberfesti kohalike nurin, et liiga avarate dekolteedega naised teevad nende rahvarõivastele häbi.

Nimelt tegi kohalikele tuska, et kui nemad kannavad Müncheni kuulsal õllepeol traditsioonilist riietust dirndl'it, mille dekoltee on väike või kaelus sootuks kinnine, siis välismaalt pärit naised kannavad rinnapartiid paljastavat avara dekolteega dirndl'it.

Väga otsekoheselt võttis probleemi kokku rahvamuusikute rühma Georgenstoana Baierbrunn endine juht Franz Thalhammer: «Viimastel aastatel on tunne, et kõik naised, kes Oktoberfestil dirndl'eid kannavad, on tegelikult pornostaarid, sest nende riietus meenutab seksitöötajate riietust.»