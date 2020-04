VIDEO ⟩ CNN: Kim Jong-unil ei ole koroonaviirust, ta toibub raskest südameoperatsioonist

Põhja-Korea liidrit ei olnud näha ta vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäeva tähistamisel 15. aprillil, kuigi see on Põhja-Koreas kõige tähtsam püha.

See tekitas Lõuna-Koreas, USAs ja mujal spekulatsioone, et milline on Kim Jong-uni tervislik seisund. Pakuti, et ta kas sai koroonaviiruse nakkuse või üritab nakatumist vältida ja selle tõttu ei osale ta avalikel sündmustel.