FAKTIKONTROLL ⟩ Kas Loosaare süüdistus on jama, kuna Solarise keskust polnud väidetava kohtumise ajal olemaski?

Eilses «Kuuuurijas» väitis noor naisterahvas, et Venno Loosaar pidas temaga aastate eest nilbet kirjavahetust. Väidetavalt kohtus toona lapseeas Triinu tuntud meelelahutajaga Tallinnas Solarise keskuses. Nüüd on aga ringlema läinud väide, et keskust polnud siis veel avatudki. Lihtne kontroll tõestab, et see ei vasta tõele.