VIDEO ⟩ Usuliidri matused tõid Bangladeshis tänavatele üle 100 000 leinaja

Kuna politsei ei suutnud olukorda kontrolli alla saada, kutsutakse kokku uurimiskomitee, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas sellisel rahvamassil koguneda lubati.

Viimastel andmetel on Bangladeshis 2948 koroonaviiruse juhtu ja 101 surma. Ametnike sõnul on need arvud tõenäoliselt kõrgemad, kuna puudub piisav testimisvõimekus.