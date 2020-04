GALERII ⟩ Apollo valmistub kinosid avama: vaata, kuidas saalid viirusevabaks tehakse

«Tegu on esimese suurema aktsiooniga mitmest peagi aset leidvast hügieenitoimingust meie kinodes, et valmistuda kinode avamiseks ja pakkuda klientidele võimalikult turvalist kinokülastust,» selgitab Apollo kinode Baltikumi tegevjuht Kadri Ärm toimingu tagamaid.

«Tänane olukord on sundinud ilmselt mitmetel teenindusvaldkonnas tegutsevatel ettevõtetel üle vaatama oma senised hügieenistandardid. Eesti suurima kinoketina soovime kinode taasavamisel kinokülastajatele võimaldada ootustele vastavat, turvalist ja kvaliteetset kinoelamust. Oleme kinode sulgemise ajal teinud palju tööd selle nimel, et tagada vajalikud isikukaitsevahendid, käivitada uued puhtusnõuded ning töötada välja sisekoolituste materjalid,» viitab Ärm mitmetele tegevustele, mida kriisijärgselt Apollo kinodes rakendama hakatakse, nii töötajate kui klientide heaolu silmas pidades.

«Elektrostaatiline desinfitseerimine on üks sellistest võimalustest, mida Eesti turul veel seni pole proovitud, kuid mis on mujal maailmas tänu desinfitseerimise kiirusele ja efektiivsusele juba palju positiivset tagasisidet kogunud. Meil on hea meel, et Apollo kinod on enda töötajatele ja klientidele mõeldes otsustanud tulevikutehnoloogia kasuks ning loodame, et huvi selle vastu kasvab turul veelgi,» lisas Välling.