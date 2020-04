Koroonaviirus: Djokovic ja sõbrad tahavad luua fondi, et aidata edetabelis madalamal positsioonil olevaid mängijaid

Wimbledoni tenniseturniir jääb pärast Teist maailmasõda esmakordselt ära, Roland Garrose turniir on esialgu edasi lükatud septembri teise poolde. Spordialaiidud ja juhtivad ametnikud peavad plaane, kuidas madalamal positisoonil tennisiste abistada.

Erinevalt mitmetest teiste alade profisportlastest ei ole tennisistidel lepingulist aastapalka. Nad peavad maksma reisikulud, tasuma treenerile, neil tuleb maksta treeningväljakute eest. Kuid nende ainus sissetulek on auhinnaraha. Erinevalt absoluutsesse tippu kuuluvatest tennisemängijatest ei ole tagumistel mängijatel ka tasuvaid sponsorlepinguid.

Novak Djokovic on ATP mängijate ühenduse kaasliikmete Roger Federeri ja Rafael Nadali poole pöördnud, et situatsiooni arutada.

«Enamikel mängijatel, edetabelis 250. kohast alla poole ei ole föderatsioonitoetust või sponsoreid ja nad on täiesti üksi. Ma loodan, et ka üksikmängijad annavad oma panuse, et teiste mängijate finantsilist krahhi leevendada,» sõnas Djokovic.

Djokovic arvas, et tippmängijad võiksid koguda kuni 4,5 miljonit dollarit ja anda see summa 250.-700. kohal olevatele mängijatele.

«Kui meil sel aastal üldse võistlusi ei peaks tulema, siis oleks ehk mõistlik 2021. aasta Austraalia lahtiste meistrivõistluste auhinnafond annetada just loodavasse fondi,» rääkis Djokovic.

«Kutid, kes hetkel paiknevad 250. kohast tagapool on tennise tulevik. Peame näitama, et mõtleme ka neile ja andma noortele mängijaile signaali, et neid ei jäeta sellises kriisis omapead,» lisas Djokovic.