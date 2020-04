PILDID JA VIDEOD ⟩ Narkoparuni El Chapo tütar jagab vaestele isa pildiga maske ja kätepuhastusvahendeid

Sinaloa kartelli endine juht narkoparun Joaquin Guzmani ehk El Chapo kannab küll karistust USA vanglas, kuid see ei takistas kartelli liikmeid ja tema tütart koroonaviiruse pandeemia ajal Mehhiko suuruselt teises linnas Guadalajaras , mis asub Lääne-Jalisco osariigis, vaestele õli, suhkrut, riisi ja ka näiteks Guzmani pildiga näomaske ja desinfitseerimisvahendeid jagamast.

Alejandrina Guzman juhib ettevõtet, mis toodab isa kuvandiga seotud rõivaid ja alkoholi kaubamärgi «El Chapo 701» all.

«Töötame ja anname oma panuse. On suur rõõm külastada kodusid ja jagada teile neid Chapo tooteid,» postitati ettevõtte Facebooki lehele.

Koroonaviiruse puhang on ka Mehhiko majandust mõjutanud ning paljud näevad vaeva, et jääda ellu riigi ühes karmimas majanduslanguses.

See on ka varasemalt julmusega silma hakanud kartellid tegutsema pannud, kes püüavad nüüd vaesunud kogukondade südameid võita just neid aidates.