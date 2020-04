Laskesuusatajaks pürgiva Stina Nilssoni treener: mul pole kiirema arenguga õpilast olnud

Kui suusarajal peaks Nilsson tulevikus võistluskaaslastele koha kätte näitama, siis laskmisega on vastupidi - vahe tulevaste kaasvõistlejatega on tohutu.

Selleks, et olukorda muuta on rootslanna tuurid põhja keeranud. Norra väljaande VG teatel kõmmutab 26-aastane rootslanna nädalas vähemalt 1200 pauku, mis teeb kuus ligi 5000 padrunit.

Leht tõi võrdluseks olümpiavõitja ja maailmameistri Johannes Thinges Bö vastavad arvud. Intensiivse treeningprogrammi käigus teeb Bö 600 lasku nädalas, mis on poole vähem, kui uut ala katsetav rootslanna.

VG andmetel maksab üks padrun umbes ühe Norra krooni, see tähendab, et ainuüksi padrunite peale kulub Nilssonil kuus ligi 5000 krooni, mis eurodes teeb umbes 450 eurot.

Norra laskesuusatamise koondise treener Per Arne Botnan tõmbab Nilssoni treeningutest kuuldes optimistidel hoogu maha. Kuigi Böga võrreldes on tulemus tubli, siis Botnatn tuletab meelde, et norralase puhul on tegemist oma ala absoluutse tipp-progfiga.

«Kulutatud padrunite arv ei näita veel kuidagi treeningute taset,» sõnas Botnan.

Nilssoni lasketreener Jean-Marc Chabloz on rootslanna arengust vaimustatud.

«Mul pole nii head õpilast veel elu see olnud. Ta on üllatavalt kiirelt laskma õppinud. Ta on metsik, täiest hull plika, kes ühe trenni lõppedes ei jõua uut treeningtundi ära oodata.»

Chabloz lisas, et eesmärgiks on võimed realiseerida 2022. aasta taliolümpial.