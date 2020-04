SEITSE MEEST TUNNIS ⟩ Eskortnaine: pean kriitilise tähtsusega ametit ja võin karantiini ajal töötada

Briti eskorttüdruk töötab tänavatel edasi hoolimata sellest, et riik on sisuliselt lukus ning tuhanded kiiresti levivasse koroonaviirusesse surnud.

Enda väitel on ta osalenud seitsmes Saksa pornofilmis. «Kõik on turvaline, ärge muretsege,» väitis ta. «Inimesed tahavad minuga kohtuda, ega sa iga päev päris pornostaari ei näe.»

30. eluaastates naine kinnitas, et «prostituut» oleks temast artiklit kirjutades täiesti sobimatu sõna. Ta on pornostaar, eskort, tal on enda firma. Naine maksab väidetavalt ka makse ning on abielus mehega, kes ise selles äris ei tööta.