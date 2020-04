KAUNIS KLÕPS ⟩ Karantiiniajaks kokku kolinud spordiõed Šadeikod lummavad iluga

«Ma panin kuu aega tagasi üles Los Angeleses tehtud pildi minust ja mu õest Jadest, kus kirjutasin, et tal jäi kool ära, nii et ta kolis meie juurde. Siis oli kriis kestnud nädala,» kirjutas Grete, nüüd juba paar aastat perekonnanimega Griffin, lustlikus Instagrami postituses.

Kuna tavaliselt näevad õed teineteist kaks korda aastas, võiks arvata, et ühise katuse all elamine ajab varem või hiljem harja punaseks. Aga võta näpust! «Nüüd on kriis kestnud kuu aega ja viis päeva ning ma ei kujuta ette, et ta lähiajal lahkuks. Olen nii tänulik selle aja eest, mida temaga veeta saan,» rõõmustas Grete.