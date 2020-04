GALERII ⟩ Terminaator ja Liisi Koikson andsid tühjast saalist võimsa telekontserdi

«Sinuga koos» on heast muusikast ja mõnusast huumorist kantud saade, mille käivitajaks on hetkel maailmas ja Eestis valitsev eriolukord. Telekontsertide seeria on ellu kutsutud, et anda kodudes publiku kaasaelamise järele igatsevate artistide käsutusse taas suur lava ning pakkuda kultuurielamustest ära lõigatud inimestele üle Eesti jälle seda erilist rõõmu ja positiivsust, mida suudab pakkuda vahetu kontakt muusikuga kontserdilaval.