VAATA OTSE ⟩ Algas kontserdiöö, kus löövad kaasa muusikamaailma tipptegijad Lady Gagast Elton Johnini

Rahvusvaheline organisatsioon Global Citizen toob kodudesse üle maailma suurejoonelise kontserdiöö «One World: Together at Home» (tõlkes «Üks maailm: kodudes koos»), millest võtab osa rohkem staare, kui loetledagi jõuab.

Meelelahutusprojekti eesmärk on tänada kõiki maailma tervishoiutöötajaid nende panuse eest võitlusesse COVID-19 pandeemia vastu ning ühtlasi üleskutse toetada maailma terviseorganisatsiooni WHO solidaarsusfondi. Kontserdiööst on soovitanud osa võtta ka WHO esindus Eestis.