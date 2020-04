ÕNNEPISARAD ⟩ Vene diiva Alla Pugatšova puhkes sünnipäevaüllatuse peale nutma

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Apr 15, 2020 at 12:30am PDT

2014. aasta aprillis sai estraaditäht Alla Pugatšova surrogaatema abil sündinud kaksikute Garri ja Jelizaveta emaks. Lapsukeste isa on Pugatšovast 27 aastat noorem humorist ja saatejuht Maksim Galkin, kellega ta pärast pikka kuramaaži abiellus ning Moskva-lähedasse Grjazi külla püstitatud, kümneid miljoneid eurosid maksvasse naeruväärselt toretsevasse lossi kolis.



Alla on Venemaa üks ikoonilisemaid estraaditähti, kes tegi oma karjääri vältel koostööd paljude heliloojate ja artistidega üle kogu maailma. Pugatšova on saanud meeletul hulgal erinevaid auhindu ja tunnustusi. "Elavaks legendiks" nimetatud lauljannat on korduvalt pärjatud aasta parimaks lauljatari tiitliga. 5. märtsil 2009 teatas ta, et lõpetab kontserditegevuse lauljana.