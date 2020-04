KLÕPS ⟩ Fännid šokis! Räämas välimusega Pierce Brosnanit tunneb vaevu enam ära

«Isolatsioon ja see on alles kuues nädal,» kirjutas 66-aastane Pierce Brosnan juurde värskele selfile, millelt tema nägu vaevu näha. Mehe muidu nägusat pale on katmas hiigelhabe ja silme ees ripuvad võidunud juuksesalgud – staar oleks justkui naasnud Robinson Cruesoe rolli 1997. aasta filmis.