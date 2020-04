PILTUUDIS ⟩ Marveli «superkangelase» Chadwick Bosemani fännid on tema pärast mures

Boseman postitas oma üle seitsmele miljonile fännile Instagrami video, mille põhjal hakkasid aga paljud tema fännid muretsema: «kõik ikka hästi? Tõsiselt»

Videoklipis, mis on praeguseks mehe põhikontolt kustutatud (nähtaval on see tema IGTV voos), on Boseman, keda teatakse superkangelasliku välimusega, nägi välja üpris kõhn.

(Vasakult paremale) Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman ja Danai Gurira. Tegu on kaadriga Marveli 2018. aasta superkangelase filmist «Must panter», kus Boseman mängis peategelast. FOTO: null/AP/Scanpix

«Ma loodan, et temaga on kõik korras.. ta ei näe terve välja,» kirjutas üks fänn murelikult. Ka paljud teised tõid välja, et Boseman on märgatavalt kaalu kaotanud ning nii mõnigi tundis muret mehe tervise pärast. Oli ka neid, kes tundsid muret, kas näitleja on sattunud narkootikumide küüsi.

Ohtralt oli postituse all ka neid, kes olid veendunud, et Boseman valmistub oma järgmiseks rolliks. Hetkel on näitlejal IMDb andmebaasi kohaselt plaanis filmida Netflixi sarja «The black child», mille tegevus toimub 1800ndatel, ning milles Boseman kehastab orja poega Abrahami.

Marveli «superkangelase» Chadwick Bosemani video panid mehe fännid muret tundma. FOTO: Kuvatõmmis videost

Lisaks astusid osad fännid mehe kaitseks välja ning pidasid kaalulanguse ja tervise pärast muretsemist ebavajalikuks: «Appi, need kommentaarid. Kui ta on haige, ta ei pea sellest maailmale kuulutama.»