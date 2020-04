VIDEO ⟩ Los Angelesse kolinud Harryt ja Meghanit nähti abivajajatele toitu viimas

Paar käis kolmapäeva õhtul nokamütsid peas ja näomaskid ees koroonaviirusest raskesti mõjutatud Los Angelese elanikele toitu viimas. Meghan ja Harry on videos riietatud nii tavaliselt, et nende kuninglikust taustast saab vaevu aru.

Sussexid on vabatahtlikud mittetulundusühingus Project Angel Food, mille eesmärgiks on valmistada toitu krooniliste haiguste all kannatavatele inimestel ja see ka neile koju kätte toimetada. TMZ allikad lausuvad, et Harry ja Meghan viisid toidupakke ​madala sissetulekuga elamurajooni puuetega ja erivajadustega elanikele.