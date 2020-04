VAATA TASUTA ⟩ Dokfilm «Titanic: järelmõjud» näitab, mis juhtus pärast traagilist laevahukku

Reisilaev Titanicu uppumine oli 20. sajandi kuriuulsaim katastroof, millest on tehtud lugematul hulgal saateid ja dokumentaalfilme. Ent märksa vähem on räägitud laevalt eluga pääsenud inimestest ja neist, kes ohtlikel päästetöödel oma eluga riskides osalesid. Käesolev dokumentaalfilm keskendub kolmele perekonnale, kelle elusid laevahukk igaveseks muutis ning kelle lood on seni teenimatult varju jäänud.



Vaata filmi tasuta VeebiTVs (nähtav veel 5 päeva):