Vilepuhuja Edward Snowden soovib, et ta Venemaa elamisluba pikendataks

Vene meedia teatel tegi Snowden võimudele avalduse, et ta Venemaa elamisluba pikendataks veel kolme aasta võrra, edastab cnn.com.

Snowdeni advokaat Anatoli Kutšerena sõnas, et paar päeva tagasi esitasid nad dokumendid elamisloa pikendamiseks kolme aasta võrra ja nad loodavad, et see rahuldatakse.