VIDEO ⟩ Unustage komeet ATLAS, Maa orbiidile on jõudmas uus komeet

Teadlaste sõnul on on Päikese suunas liikuv C/2019 Y4 ehk ATLAS hakanud lagunema, mis võtab tõenäoliselt neilt võimaluse jälgida komeedi möödaliikumist meie planeedist, teatab express.co.uk.

Mattiazzo analüüsis komeedi leidmise ajal Päikese ja heliosfääri observatooriumi (Solar and Heliospheric Observatory's (SOHO) and SWAN instrument) saadetud uusi andmeid. Nii instrumendi kui kohanime järgi sai uus komeet nimetuseks SWAN.

USA mereväe uuringute keskuse astronoom Karl Battams sõnas, et tõenäoliselt on SWAN komeedil palju vesinikku, mis on pooljäätunud ning see komeet on plahvatavas olekus, vabastades vesinikku.