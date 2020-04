SEL LAUPÄEVAL ⟩ Suurejooneline muusikasaade «Sinuga koos» stardib terminaatori ja Liisi Koiksoni live-kontserdiga

«Sinuga koos» on heast muusikast ja mõnusast huumorist kantud saade, mille käivitajaks on hetkel maailmas ja Eestis valitsev eriolukord. Inimesed on suletud kodudesse, sotsiaalne suhtlemine on viidud miinimumini ja meelelahutuse erinevad vormid on lakanud paljuski eksisteerimast.

Uus meelelahutuslik telesaade ongi ellu kutsutud, et anda kodudes publiku kaasaelamise järele igatsevate artistide käsutusse taas suur lava ning pakkuda kultuurielamustest ära lõigatud inimestele üle Eesti jälle seda erilist rõõmu ja positiivsust, mida suudab pakkuda vahetu kontakt muusikuga kontserdilaval.

«Praegusel ajal on tähtis hoida kokku,» ütles Kanal 2 programmijuht Kaspar Kaljas. «Muusika ühendab inimesi ja pakub koduspüsijatele ehk veidi tuge ja lohutavat teadmist, et me oleme praeguses olukorras ju tegelikult kõik koos ja me tuleme koos sellest ka välja».

Kuna enamik artiste kaotasid eriolukorra kehtestamisega päevapealt töö ja sissetuleku, on saatetegijate eesmärk olnud lisaks televaatajate rõõmustamisele ühtlasi võimalusi ka artistide aitamiseks. Saade on leidnud lahek partneri kultuurisõpradest Eesti ettevõtjate toel tegutseva Kultuuripartnerluse Sihtasutuse näol, võttes enda kanda artistide honorarid. «Teeb rõõmu, et Eesti muusikud saavad sel veidral ajal veel ühe väljundi ja seda – mis pole üldsegi vähetähtis – suure auditooriumi kaudu,» ütles sihtasutuse üks asutajatest Meelis Kubits.

Igas saates astub ülesse üks bänd Eesti muusika paremikust ning üks väiksem koosseis armastatud Eesti artistidest oma ajakohase kontsertkavaga.

Artistid lähevad otse-eetrisse Alexela kontserdimajast, praegusele ajale omaselt tühjast kontsertsaalist, et tuua oma etteaste ekraani vahendusel kvaliteetselt publikuni. Lugude vahel jagavad muusikud ausalt oma mõtteid ja kogemusi valitsevast olukorras ning video vahendusel teevad sama teisedki eri valdkondade tuntud Eesti inimesed.

Saate tootmisel täidetakse kõiki Terviseameti eriolukorrast tulenevaid ettekirjutusi ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõudeid, mis võimaldavad viiruse levikut minimeerida: artistid paiknevad laval teineteisest 2 meetri kaugusel, kammerlik koosseis astub üles eraldi lavalt, saatejuht juhib õhtut, olles füüsiliselt eraldi ruumis jne.

Otseülekannet näeb teleri vahendusel Kanal 2 eetris, veebis Postimees TV vahendusel ning Kanal 2 Facebooki lehel. Tegemist on interaktiivse saatega, millest oodatakse aktiivselt osa võtma ka vaatajaid – oodatud on nii soovilood kui ka inspireerivad mõtted, mida saavad kõik jagada Facebookis otseülekande kommentaarides.

Lisaks on oodatud kõik vaatajad postitama oma sotsiaalmeediasse pilte teemaviitega #sinugakoos sellest, kuidas nad saatele kodudes kaasa elavad. Vaatajate mõtted ja pildid jõuavad saates ka otse-eetrisse.